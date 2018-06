Frankfurt/Main (AFP) Trotz wachsender Bedeutung des Internets für Alltagserledigungen will ein wachsender Anteil der Verbraucher seine Bankgeschäfte laut einer Umfrage künftig nur noch in der Filiale abwickeln. 48 Prozent der Verbraucher gingen davon aus, im Jahr 2020 nur noch die Geschäftsstelle aufzusuchen, hieß es in einer am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens Eurogroup Consulting. Dies seien acht Prozentpunkte mehr als heute.

