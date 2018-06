Berlin (AFP) In der Debatte um Zuwanderung nach Deutschland und Europa gibt es Kritik am Auftreten von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU). Von einer massenhaften Zuwanderung in die deutschen Wohlfahrtssysteme könne nicht gesprochen werden, sagte der Wirtschaftsexperte Klaus Zimmermann am Dienstag dem Portal "Handelsblatt Online". "Unsere Sozialsysteme profitieren eher von Migration", begründete der Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) seine Haltung. Dies gelte auch für Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien, "die überwiegend arbeiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.