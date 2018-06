Straßburg (dpa) – Mit Schockbildern und Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen soll in Zukunft in der EU das Rauchen unattraktiv gemacht werden. Das EU-Parlament stimmte in Straßburg für strengere Bestimmungen bei diesem heiß umstrittenen Thema. Nun beginnen Verhandlungen mit den Regierungen, um sich über Einzelheiten zu einigen. Die Bestimmungen können frühestens in zwei Jahren in Kraft treten. Damit sollen vor allem Jugendliche davon abgehalten werden, überhaupt mit dem Rauchen anzufangen.

