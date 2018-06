Düsseldorf (dpa) - Oliver Bierhoff rechnet fest mit einem Sieg der Fußball-Nationalmannschaft am Freitag gegen Irland und dem damit verbundenen Ticket für die WM 2014 in Brasilien. Alles andere als eine direkte Qualifikation wäre eine Enttäuschung, sagte der Teammanager in Düsseldorf. Ein Playoff schließe er gedanklich aus. Acht Absagen vor den Partien in Köln gegen Irland und vier Tage später in Schweden machen der Sportlichen Leitung laut Bierhoff kein Kopfzerbrechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.