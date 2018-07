Kopenhagen (SID) - Der ehemalige Fußball-Bundesligaprofi Khalid Boulahrouz (31) hat einen neuen Verein gefunden. Der Niederländer, der in der Bundesliga für den Hamburger SV und den VfB Stuttgart spielte, unterschrieb am Montag einen Einjahresvertrag beim zehnmaligen dänischen Meister Bröndby IF. Boulahrouz war zuletzt vereinslos, nachdem sein Kontrakt beim portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon nicht verlängert worden war.