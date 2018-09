Rostock (SID) - Aufsichtsratschef Thomas Abrokat vom Fußball-Drittligisten Hansa Rostock hat sich angesichts des anhaltenden Abwärtstrends besorgt gezeigt und Trainer Andreas Bergmann indirekt kritisiert. "Wenn man die letzten vier Spiele betrachtet, muss man sich Sorgen machen", sagte Abrokat der Ostsee Zeitung: "Wir sehen, wie die Mannschaft spielt, und wir sehen es mit Sorge. Welche Konsequenzen wir daraus ziehen, lasse ich offen."

Nach einem durchaus gelungenen Saisonstart konnte der ehemalige Bundesligist in den vergangenen vier Spielen nicht mehr gewinnen, zuletzt setzte es ein müdes 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken. Mit nur 15 Punkten aus zwölf Spielen sind die Rostocker in der Tabelle auf Rang 14 abgerutscht. "Die sportliche Situation steht nicht im Einklang mit dem, was wir zu Saisonbeginn kommuniziert haben", sagte Abrokat: "Wir wollen attraktiven Fußball zeigen, unsere Zuschauer begeistern und Spiele gewinnen." Doch daran mangelt es.

Neben Bergmann, der Hansa seit dem Sommer betreut, steht auch Sportvorstand Uwe Vester in der Kritik. Über beiden Personalien wird intern gesprochen. "Wir diskutieren darüber, stellen Fragen und tauschen Meinungen aus. Es gibt noch keinen abgeschlossenen Meinungsbildungsprozess", sagte Abrokat.