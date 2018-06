München (SID) - Bayern Münchens Sportvorstand Matthias Sammer hat die Nationalmannschafts-Berufung von Jungstar Mario Götze noch einmal verteidigt und sieht für den Triple-Sieger sogar einige positive Aspekte. "Wenn wir die Nominierung als Nachteil gesehen hätten, hätten wir das Gespräch mit Jogi Löw gesucht. Aber wir sehen in der Nominierung von Mario nur Vorteile. Weil er auch bei der Nationalmannschaft die volle Belastung im Training bekommt, zudem die Möglichkeit auf Spielpraxis besteht. Und insbesondere die Aussicht auf Spielminuten wäre in München für Mario ja gar nicht gegeben gewesen", sagte Sammer der Bild-Zeitung.

Zuvor hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß sein Unverständnis geäußert, Götze (21) nach langer Verletzungspause für die beiden WM-Qualifikationsspiele der DFB-Auswahl am Freitag in Köln gegen Irland (20.45 Uhr/ARD) und am 15. Oktober in Stockholm gegen Schweden einzuladen. Nach einem Gespräch zwischen Sammer, Bayern-Coach Pep Guardiola und Bundestrainer Joachim Löw konnten die Sorgen von Hoeneß aber zerstreut werden.

"Die Anmerkung von Uli Hoeneß ist richtig, weil auch wir wollen, dass Mario hart trainiert, um wieder seinen optimalen Fitnesszustand zu erreichen. Man muss sehen, dass bei uns fast alle Spieler auf Länderspielreise sind und deswegen in München in den kommenden Tagen gar kein normaler Trainingsbetrieb möglich ist", meinte Sammer weiter. Bei den Bayern waren am Dienstag nur die Profis Rafinha, Tom Starke, Jan Kirchhoff und Diego Contento im Training.

Götze wird bei der DFB-Auswahl zusätzlich zu den normalen Einheiten individuell mit den DFB-Fitnesstrainern arbeiten, "weil er es nach seiner Verletzungspause noch braucht. Außerdem glauben wir, dass Mario die Luftveränderung gut tun wird", sagte der Bayern-Sportvorstand. Deswegen mache es "Sinn, dass er zur Nationalmannschaft geht. Hinzu kommt, dass Jogi Löw gesagt hat, dass er ihn braucht."

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der beiden Stürmer Miroslav Klose und Mario Gomez könnte Götze als "falsche Neun" wie etwa beim 4:1 gegen Kasachstan am 26. März in Nürnberg agieren. Dies war der bislang letzte Auftritt des früheren Dortmunders im DFB-Trikot.

Bei den Bayern hat Götze, der monatelang zunächst wegen einer Muskel- und dann wegen einer Kapselverletzung pausieren musste, zuletzt erst zwei Kurzeinsätze bei Manchester City (3:1) und in Leverkusen am Samstag (1:1) absolviert. Guardiola erklärte unlängst, dass Götze "noch Zeit braucht". Und auch der Mittelfeldspieler beteuerte, er habe "noch nicht die Kraft für 90 Minuten".