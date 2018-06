Quito (dpa) – Ecuador erwägt, per Gerichtsentscheid freies Geleit für Wikileaks-Gründer Julian Assange zu erreichen. Außenminister Ricardo Patiño sagte, eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sei nicht auszuschließen. Das berichtet die Zeitung "El Telégrafo". Assange hält sich seit dem 19. Juni 2012 als Asylant in Ecuadors Botschaft in London auf. Die britischen Behörden wollen ihn festnehmen, sobald er die diplomatische Vertretung verlässt, da Assange ein EU-weiter Haftbefehl vorliegt. Er wird in Schweden verdächtigt, Sexualstraftaten begangen zu haben.

