Paris (AFP) - (AFP) Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) will nach "ermutigenden" Testergebnissen den Einsatz seines neuen Malaria-Impfstoffes vorantreiben. Kommendes Jahr solle bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eine Einschätzung zu dem Impfstoff RTS,S eingeholt werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Sollte diese positiv ausfallen, könnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Verwendung des Impfstoffs ab 2015 in Afrika empfehlen. Das Medikament ist für Kinder in Afrika jenseits der Sahara gedacht, in Europa will GSK das Mittel nicht vermarkten.

