Tokio (AFP) Weil er gegen Bezahlung sexuelle Kontakte zwischen Senioren vermittelt haben soll, ist in Japan ein 70-Jähriger festgenommen worden. Mit Zeitungsannoncen, in denen er vermeintlich harmlose Treffen "zum Teetrinken" in Aussicht stellte, habe Kiyohide K. sexuelle Abenteuer zwischen etwa tausend Männern und rund 350 Frauen arrangiert, berichteten japanische Zeitungen am Dienstag.

