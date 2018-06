Jaunde (Kamerun) (SID) - Volker Finke, deutscher Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Kameruns, hat für das Play-off-Hinspiel für die WM 2014 in Brasilien gegen Tunesien den Lauterer Zweitliga-Profi Mohamadou Idrissou nachnominiert. Der FCK-Stürmer führt mit sieben Treffern die Torjägerliste der 2. Bundesliga an. Die Tunesier dürfen nur aufgrund der Disqualifikation von Kap Verde an den WM-Aussscheidungsspielen teilnehmen.

Zudem steht Finke wieder Superstar Samuel Eto'o zur Verfügung. Einen Monat nach seinem vorläufigen Rücktritt kehrt der 32 Jahre alte Torjäger vom FC Chelsea zurück in den Kader. Das meldet kicker online. "Ich werde heute Abend zur Mannschaft in Paris stoßen", sagte Eto'o am Dienstag: "Schließlich haben wir alle eine Aufgabe für das Land zu erfüllen."

Finke lobte derweil den Widersacher in den höchsten Tönen. "Traditionell haben sie sehr, sehr gute Spieler in ihren Reihen. Wenn man ihnen Glücksgefühle ermöglicht, wenn man sie spielen lässt, dann sind sie ein sehr, sehr starkes Team", sagte der 65-Jährige fifa.com.

Mit seinen unzähmbaren Löwen muss der langjährige Trainer des Bundesligisten SC Freiburg im Hinspiel am Sonntag zunächst auswärts antreten. Im November soll dann vor heimischer Kulisse das WM-Ticket gelöst werden.

Seit Ende Mai sitzt Finke auf Kameruns Trainerbank. Bei seiner Arbeit will er dabei nichts dem Zufall überlassen und "mindestens 50+1 Prozent meiner Zeit in Afrika verbringen. Denn es ist auch wichtig, die Mentalität und den Hintergrund seiner Spieler zu kennen", sagte Finke, ehemaliger Sportdirektor des 1. FC Köln, der seit 1992 bei jedem Afrika-Cup vor Ort war und deshalb stolz behauptet: "Ich denke, dass ich Afrika sehr gut kenne."