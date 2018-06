Seoul (AFP) Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Geheimdienst kürzlich seinen Plutoniumreaktor wieder in Betrieb genommen. Wie Abgeordnete am Dienstag südkoreanischen Medien sagten, schrieb der Geheimdienst in einem Bericht an den zuständigen Ausschuss des Parlaments, dass der Fünf-Megawatt-Reaktor in der Atomanlage Yongbyon wieder hochgefahren worden sei. Der Geheimdienst wollte sich selbst nicht zu dem Bericht äußern.

