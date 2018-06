Shanghai/Linz (dpa) - Ein deutsches Tennis-Quartett steht beim Masters-Turnier der Herren in Shanghai in der zweiten Runde. Am Dienstag kamen auch Philipp Kohlschreiber und Daniel Brands weiter.

Davis-Cup-Spieler Kohlschreiber setzte sich gegen den Chinesen Gong Mao-Xin mit 7:5, 6:2 durch. Der Augsburger trifft bei der mit 6,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung jetzt auf den an Nummer sechs gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro. Brands muss nach dem 7:6 (7:3), 7:5 gegen den Kolumbianer Alejandro Falla nun gegen Tommy Haas antreten. Auch Florian Mayer ist noch dabei.

Weniger gut lief es zum Auftakt für die deutschen Damen in Linz. Julia Görges, 2012 im Finale, setzte ihren Abwärtstrend fort. Die einst zu den Top 20 der Weltrangliste zählende Schleswig-Holsteinerin unterlag der italienischen Qualifikantin Camila Giorgi 2:6, 3:6. Görges ist mittlerweile auf Platz 59 im Ranking zurückgefallen.

Beck verlor zuvor 6:3, 2:6, 1:6 gegen die an Nummer sieben gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova. Für die 57. der Weltrangliste war es bereits die vierte Erstrunden-Niederlage bei ihren vergangenen fünf Turnierteilnahmen. Am Montag war bereits Mona Barthel bei der mit 235 000 Dollar dotierten Veranstaltung ausgeschieden. Als einzige Deutsche gewann Andrea Petkovic ihre Erstrundenpartie: Die Darmstädterin besiegte die österreichische Lokalmatadarin Yvonne Meusburger 6:3 und 7:5.

Die topgesetzte Angelique Kerber spielt ihre Erstrundenpartie am Mittwoch gegen die Rumänin Monica Niculescu. Für Kerber geht es darum, sich einen Platz beim WTA-Masters vom 22. bis 27. Oktober zu sichern. "Es ist ein wichtiges Turnier für mich", betonte sie am Dienstag. "Es ist natürlich mein Ziel, in Istanbul zu spielen und mich zu qualifizieren."

Kerber belegt in der Jahreswertung den notwendigen achten Platz, nachdem die Russin Maria Scharapowa für die WM abgesagt hat. "Das hilft ein bisschen, die Chancen sind jetzt größer. Im Endeffekt ist es noch ein langer Weg, und ich werde mich daher von Runde zu Runde konzentrieren", sagte die Weltranglisten-Neunte.

Sabine Lisicki erreichte in Osaka das Achtelfinale. Die an Nummer zwei gesetzte Berlinerin gewann gegen Chanelle Scheepers aus Südafrika 7:5, 7:6 (7:1). Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit 235 000 Dollar dotiert. Lisicki ist die einzige deutsche Starterin in Japan.