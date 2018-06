Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat die scharfe Kritik an der Haltung von Ressortchef Hans-Peter Friedrich (CSU) zur EU-Flüchtlingspolitik zurückgewiesen. Mit Blick auf deutlich niedrigere Asylbewerberzahlen in Italien sagte ein Sprecher des Ministers am Mittwoch in Berlin, vor diesem Hintergrund würden Forderungen nach einem anderen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge in Europa nicht einleuchten. Zudem sei Deutschland "Vorreiter" in der EU bei der Aufnahme syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge. "Ich glaube, wir müssen uns alles andere als verstecken", fügte der Sprecher hinzu.

