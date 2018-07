Berlin (AFP) Der frühere ZDF-"Morgenmagazin"-Moderator Cherno Jobatey wird einem Bericht zufolge das Aushängeschild der deutschen Ausgabe der Internetzeitung "Huffington Post". Jobatey sollte am Mittwoch die Gründerin Arianna Huffington in München treffen, berichtete der Online-Branchendienst Meedia. Die deutsche Ausgabe der in den USA erfolgreichen "Huffington Post" startet am Donnerstag.

