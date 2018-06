Berlin (AFP) Bei einem Besuch in der Ukraine will Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) auch den Fall der seit zwei Jahren inhaftierten Oppositionsführerin Julia Timoschenko ansprechen. Am Rande eines zweitägigen Besuchs zu einer Konferenz in Kiew am Donnerstag und Freitag werde bei politischen Gesprächen Timoschenko "ein Thema sein", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Dies könne "ein Schritt auf einem längeren Weg zu einer möglichen Lösung sein".

