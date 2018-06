Köln (SID) - Mittelfeldspieler Markus Feulner steht dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg aufgrund eines Teilanrisses des Innenbandes im linken Knie für drei Wochen nicht zur Verfügung. Dies gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige verletzte sich nach seiner Einwechslung in der 66. Minute beim 0:5-Debakel im Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV am vergangenen Sonntag.