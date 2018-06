Hamburg (SID) - Hamburg oder Berlin: Im Poker um seine Zukunft drängt Stürmer Pierre-Michel Lasogga (21) auf eine schnelle Einigung zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC. "Im Moment habe ich keine Lösung parat, wie es nach dieser Saison weitergeht", sagte der HSV-Angreifer, der zuletzt mit einem Hattrick innerhalb von knapp acht Minuten beim 1. FC Nürnberg (5:0) für Furore gesorgt hatte, der Sport Bild: "Aber wir werden uns sicher Anfang 2014, im Februar oder spätestens März, darüber unterhalten."

Der HSV hat den bulligen Stürmer für diese Saison von dem Liga-Konkurrenten aus Berlin ausgeliehen. Wo Lasogga danach auf Torejagd geht, ist noch nicht geklärt - eine Kaufoption wurde zwischen den Parteien nicht vereinbart. Lasoggas Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2015. Der HSV ist offenbar bereit, den U21-Nationalspieler zu verpflichten, die "Alte Dame" möchte eine möglichst hohe Ablöse kassieren.

Nach fünf Toren in den letzten drei Pflichstpielen träumt Lasogga weiter von einer Berufung von Bundestrainer Joachim Löw in die Nationalmannschaft. "Was heißt, es ist kein Thema mehr für mich, für Deutschland zu spielen? Ich hatte in der Vergangenheit ein paar Rückschläge, aber ich will wieder dorthin, wo ich einmal war." Für die U21 schoss Lasogga, der in der Vorsaison wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen war, in elf Spielen vier Tore.