London (AFP) Der Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch islamische Extremisten gewarnt. Im Vereinigten Königreich gebe es tausende Islamisten, die die Bevölkerung als "legitimes Ziel" ansähen, sagte MI5-Chef Andrew Parker am Dienstagabend in London. Seine Behörde sehe sich "Bedrohungen an mehr Fronten als je zuvor" gegenüber. Er rechne mit ein bis zwei versuchten großen Terroranschlägen in Großbritannien pro Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.