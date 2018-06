Jerusalem (AFP) - (AFP) Ein peinlicher Zwischenfall hat den Israelbesuch des griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras überschattet: Bei einer Kranzniederlegung in der Halle der Erinnerung der Gedenkstätte Yad Vashem lehnte es Samaras hartnäckig ab, wie vorgeschrieben eine Kopfbedeckung zu tragen. Wie israelische Medien am Mittwoch berichteten, löste die Respektverweigerung am Vortag großes Unverständnis bei den Organisatoren der Zeremonie in der zentralen Holocaust-Gedenkstätte aus.

