Berlin (dpa) - Deutschland muss sich nach Ansicht von Experten auf immer mehr kriminelle Senioren einstellen.

"Aufgrund einer älter werdenden Gesellschaft werden wir auch vermehrt ältere Straftäter haben", sagte Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Auf einer Fachtagung beraten heute rund 100 Fachleute über Seniorenkriminalität.

Polizei und andere Behörden müssten sich für diese Entwicklung wappnen, beispielsweise durch Fortbildungen, hieß es. Allerdings steige die Zahl älterer Straftäter nicht so stark wie der Anteil der Senioren in der Gesellschaft.

Nach Ansicht der Fachleute wird es auch mehr Opfer im Seniorenalter geben. So könnten die Fälle von häuslicher Gewalt in der Pflege steigen, sagte Thomas Görgen, Professor an der Deutschen Hochschule der Polizei. "Das bleibt für die Polizei ein schwer zugänglicher Bereich."

Bundesweit wurden laut Kriminalstatistik im vergangenen Jahr knapp 55 000 Menschen ab 60 Jahren Opfer von Straftaten. Mehr als sieben Prozent aller erfassten Tatverdächtigen waren 60 Jahre und älter.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2012