Berlin (dpa) - Der Gitarrist der irischen Folk- und Punkband The Pogues, Philip Chevron, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Wie die Gruppe auf ihrer Internetseite mitteilte, verstarb der Musiker am Dienstag nach langem Krebsleiden.

Die Band hatte sich Anfang der 80er Jahre gegründet. Mit ihrem Debüt-Album "Red Roses for me" sorgte sie 1984 für Furore. Bekannt wurde sie für ihre rüde Mischung irischer Trinklieder mit britischer Punk-Attitüde. Im Dezember wollte die Band mehrere Konzerte in Großbritannien spielen.

