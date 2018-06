Berlin (dpa) - Der Linke-Politiker Bodo Ramelow hat sich in einer ersten schnellen Reaktion erfreut über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt.

"Über 30 Jahre wurde ich ausspioniert und ausgeschnüffelt! 10 Jahre habe ich geklagt, nun höre ich das ich in Karlsruhe gesiegt habe", schrieb Ramelow am Mittwoch bei Twitter. Die Karlsruher Richter hatten am Morgen die geheimdienstliche Überwachung Ramelows für verfassungswidrig erklärt.

