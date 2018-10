München (dpa) - Ilse Aigner soll Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Bayern werden. Das verlautete aus CSU-Kreisen in München. Markus Söder wird demnach Finanz- und Heimatminister mit Außenstelle in Nürnberg. Der bisherige Kultusminister Ludwig Spaenle werde künftig auch für die Wissenschaft zuständig sein, hieß es.

