München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer baut seine Regierungsmannschaft um. Die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner wird Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Markus Söder wird Finanz- und Heimatminister mit Außenstelle in Nürnberg, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Parteikreisen erfuhr. Der bisherige Kultusminister Ludwig Spaenle wird künftig auch für die Wissenschaft zuständig sein. Bei einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München sollen die Entscheidungen am Nachmittag bekanntgegeben werden.

