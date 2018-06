New York (dpa) - Mit 64 Jahren genießen die meisten Frauen ihre Rente und gehen vielleicht mal schwimmen. So ähnlich macht es auch Diana Nyad - nur etwas länger. Mitten in New York will die Extremsportlerin in einem extra für sie errichteten Becken hin- und herschwimmen. 48 Stunden lang! Damit will die Rekordsportlerin Geld für die Opfer des Wirbelsturms "Sandy" sammeln. Es solle ein Zeichen der Solidarität mit denen sein, die in den mir am Herzen liegenden Gemeinden noch immer leiden", sagt die Amerikanerin. Allein in einem Landkreis bei New York seien 25 000 Sturmopfer noch ohne Obdach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.