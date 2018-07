Stockholm (AFP) In der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften ist Streit darüber entbrannt, dass nur der Brite Peter Higgs und der Belgier François Englert den diesjährigen Physik-Nobelpreis bekommen. Akademie-Mitglied Anders Barany bezeichnete es am Mittwoch in Stockholm als "falsch", dass nicht auch das europäische Forschungszentrum CERN ausgezeichnet wird, das Higgs' und Englerts These bewiesen hatte. Der Jury-Vorsitzende Lars Brink wies die Kritik zurück.





