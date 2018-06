Shanghai (SID) - Tommy Haas und Florian Mayer haben beim ATP-Turnier in Shanghai das Achtelfinale erreicht. Der 35-jährige Haas setzte sich in der zweiten Runde des mit 3,849 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers im deutschen Duell gegen Daniel Brands (Deggendorf) mit 6:4, 6:4 durch. In der nächsten Runde trifft Haas nun auf den Argentinier Juan Martin del Potro, der zuvor Brands Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber in einem umkämpften Match 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) bezwungen hatte.

Mayer gewann seine Zweitrundenpartie gegen den Franzosen Benoit Paire, der in der Weltrangliste 23 Positionen über dem Deutschen rangiert, 7:6 (7:1), 7:5. Als nächster Gegner wartet auf den Bayreuther der an Nummer drei gesetzte David Ferrer. Der Spanier besiegte Lukas Rosol aus Tschechien mit 6:3, 6:4.

Im deutschen Duell lieferten sich Haas und Brands bei ihrem ersten Aufeinandertreffen besonders im zweiten Satz ein enges Spiel. Am Ende reichten dem an Position elf gesetzten Haas zwei Breaks, um nach 1:12 Stunden zu triumphieren.

Zuvor hatte der 29-jährige Kohlschreiber ins seiner Partie gegen Angstgegner del Potro nach 2:06 Stunden im Tiebreak erneut das Nachsehen gehabt: Im sechsten Duell mit dem Wimbledon-Halbfinalisten ging der Augsburger zum sechsten Mal als Verlierer vom Platz.