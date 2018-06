Istanbul (AFP) Der türkische Berufungsgerichtshof in Ankara hat am Mittwoch die Verurteilung hochrangiger Ex-Generäle der Armee wegen eines Putschversuchs gegen die Regierung für rechtens erklärt. Damit bleiben mehr als 200 Angeklagte in Haft, wie türkische Medien meldeten. Zugleich hob das Gericht die Urteile gegen 63 weitere Angeklagte auf und ordnete deren Haftentlassung an.

