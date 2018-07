New York (dpa) - Knapp drei Monate vor Ende des Jahres fehlt den Vereinten Nationen noch ein Drittel des Haushaltes. Erst 134 der 193 UN-Mitgliedsstaaten hätten ihre regulären Beiträge bezahlt. Das sagte Untergeneralsekretär Yukio Takasu in New York. Von den geforderten 2,6 Milliarden Dollar fehlten noch 945 Millionen Dollar. Gerade einmal 33 Länder hätten auch ihre anderen Beiträge, etwa für Blauhelmmissionen, komplett bezahlt. Deutschland ist eines von ihnen.

