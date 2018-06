New York (AFP) Apple stellt einem Bericht zufolge in knapp zwei Wochen die neuen Versionen seines erfolgreichen Tablet-Computers iPad vor. Der Informationsdienst "AllThingsDigital" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise, die neuen iPads würden am 22. Oktober präsentiert. Die Geräte sollen dem Bericht zufolge dünner und leichter sein als die Vorgänger. Die Kamera soll besser, der Prozessor leistungsfähiger sein. Apple wollte den Bericht nicht kommentieren.

