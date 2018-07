Hanoi (AFP) Der vietnamesische Zoll hat zwei Tonnen geschmuggeltes Elfenbein entdeckt. Das Elfenbein sei in einem Schiffscontainer aus Malaysia in die nördliche Hafenstadt Hai Phong gebracht worden, berichtete die staatliche Zeitung "Tuoi Tre" am Mittwoch. Eigentlich sollte die versteckte Schmuggelware demnach in Richtung China gehen.

