Hintertux (SID) - Der slowakischen Skirennläuferin Veronika Velez-Zuzulova droht nach einer schweren Verletzung das Saisonaus. Die 29-Jährige zog sich bei einem Sturz im Training im österreichischen Hintertux eine Kreuzbandverletzung zu. Wie Velez-Zuzulova mitteilte, sei nach den ersten MRT-Aufnahmen noch unklar, ob es sich um einen kompletten Riss oder einen Anriss handelt. Dies soll bei einer zweiten Untersuchung am kommenden Mittwoch abgeklärt werden. Velez-Zuzulova hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcupsiege gefeiert und in der Slalom-Gesamtwertung den dritten Rang belegt.