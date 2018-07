Kairo (AFP) - (AFP) Ägyptens Regierung hat die Einstellung der umfangreichen US-Militärhilfe nach dem Machtwechsel in Kairo kritisiert und will sich "ausländischem Druck" nicht beugen. Vor dem Hintergrund der "gefährlichen terroristischen Bedrohungen" sei die Entscheidung Washingtons "inhaltlich und vom Zeitpunkt her ein Fehler", erklärte das ägyptische Außenministerium am Donnerstag. Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um eine vorübergehende oder dauerhafte Maßnahme handele. In inneren Angelegenheiten werde Ägypten auch künftig "vollkommen unabhängig entscheiden".

