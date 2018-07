New York (dpa) - Die Aussicht auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit hat ein Kursfeuerwerk an der Wall Street ausgelöst. Der Dow Jones baute seine Kursgewinne vom Mittwoch massiv aus und sprang wieder über die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten. Der Dow zog am Ende um 2,18 Prozent auf 15 126,07 Punkte an. Der Euro hielt sich im US-Handel über der Marke von 1,35 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,3521 Dollar gehandelt.

