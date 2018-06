München (AFP) Ein für Rekord-Fußballnationalspieler Lothar Matthäus gedachter Brief des Amtsgerichts München ist mit dem Vermerk "verstorben" an das Gericht zurückgesandt worden. Bei einem Zustellungsversuch des Gerichts sei der Brief zurückgekommen und habe den "Verstorben"-Vermerk getragen, bestätigte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Erklären könne sie sich den Vermerk nicht. "Wir wissen nicht, wie das zustande gekommen ist."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.