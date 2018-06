Den Haag (AFP) Der Vorsitzende der Eurogruppe, der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, reist nicht zum Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die Haushaltsverhandlungen in den Niederlanden seien wichtiger, sagte Dijsselbloem am Donnerstag dem Fernsehsender NOS. Die jährliche Tagung von IWF und Weltbank findet von Donnerstag bis Samstag in der US-Metropole statt. Angesichts der sich anbahnenden Zahlungsunfähigkeit der USA dürfte die Krise in der Eurozone dieses Mal nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.