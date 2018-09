Berlin (AFP) Wenige Monate nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ist der SPD-Politiker Kurt Beck nach Medienberichten in die Wirtschaft gewechselt. Beck arbeite seit Juni als Berater für das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, berichteten das "Handelsblatt" und "Spiegel Online" am Donnerstag übereinstimmend. Beck sei in einem Gremium, das die Aufgabe habe, die Arbeit der Unternehmensleitung zu begleiten.

