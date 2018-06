Wiesbaden (AFP) Deutschlands Hotels und Herbergen haben im Reisemonat August ein deutliches Plus bei den Übernachtungszahlen verzeichnet. Insgesamt gab es 50,9 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dies seien drei Prozent mehr gewesen als im August 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.