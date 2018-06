Berlin (AFP) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Deutschland aufgerufen. "Wir können uns in Deutschland stärker engagieren, weil wir wirtschaftlich besser dastehen", sagte Zollitsch am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Flüchtlingspolitik. "Wichtig ist, dass wir uns als soziales Land zeigen." Die Überwachung der EU-Außengrenzen und des Mittelmeers müssten so ausgestaltet werden, "dass die Rettung der Flüchtlinge oberste Priorität genießt".

