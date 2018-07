Berlin (AFP) - (AFP) Die Deutsche Bahn bietet ein neues Ticket für Reisen an Samstagen an. Für 49 Euro in der zweiten und 59 Euro in der ersten Klasse können Kunden damit innerhalb eines Tages hin und zurück reisen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bis zu vier Mitfahrer zahlen zehn Euro pro Person. Das Angebot sei damit insbesondere für kurze Städtereisen oder Einkaufstouren interessant, erklärte die Bahn.

