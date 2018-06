Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat den Vorwurf zurückgewiesen, den Ausbau der Windkraft in Deutschland zu behindern. In über 90 Prozent der fraglichen Fälle genehmige das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) den Bau von Windanlagen, teilten BAF und DFS am Donnerstag mit. Das BAF muss der Errichtung von Windrädern zustimmen, wenn sie im Umkreis von 15 Kilometern um sogenannte UKW-Drehfunkfeuer errichtet werden. Diese dienen zur Flugsicherung und können durch die Windräder gestört werden.

