Berlin (AFP) - (AFP) Vor dem Sondierungsgespräch über eine mögliche Regierungsbildung haben sich Union und Grüne einen Schlagabtausch über die Flüchtlingspolitik geliefert. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin übte am Donnerstag im Sender N24 scharfe Kritik an der Weigerung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), Flüchtlingen die Einreise nach Europa zu erleichtern. Dies sei angesichts der Flüchtlingstragödie vor Lampedusa "ein Abgrund an Zynismus", sagte Trittin. "Das ist kaum zu übertreffen."

