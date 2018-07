Wiesbaden (AFP) - (AFP) In Deutschland ist in den vergangenen drei Jahren jeden Tag die Fläche von 106 Fußballfeldern mit neuen Gebäuden, Straßen, Schienen oder anderen Verkehrswegen bebaut worden. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche wuchs von 2009 bis 2013 insgesamt um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das entspreche einem Wachstum um 74 Hektar pro Tag.

