Berlin (AFP) - (AFP) Union und Grüne haben ein zweites Sondierungsgespräch zur Bildung einer Koalition vereinbart. Das sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe am Donnerstagabend nach der ersten Sondierungsrunde von CDU, CSU und Grünen in Berlin. Das zweite Treffen sei für nächsten Dienstag vorgesehen. Die Union trifft sich zuvor am Montag erneut mit der SPD zu einem zweiten Sondierungsgespräch.

