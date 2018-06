Straßburg (AFP) - (AFP) In der Europäischen Union soll giftiges Cadmium aus Batterien und Akkus von schnurlosen Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschinen, Schraubenzieher oder Sägen verbannt werden. Einer entsprechenden Neuregelung stimmte das Europaparlament am Donnerstag zu. Außerdem soll Quecksilber in Knopfzellen, die in Uhren, Spielzeugen oder Fernbedienungen verwendet werden, untersagt werden. Die kleinen Knopfzellen werden bei der Müllentsorgung häufig übersehen, wodurch Quecksilber in die Umwelt gelangen kann.

