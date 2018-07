Straßburg (AFP) - (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland abermals wegen der Verschleppung und mutmaßlichen Tötung von Zivilisten in den Kaukasus-Republiken Tschetschenien und Inguschetien verurteilt. Die Straßburger Richter gaben am Donnerstag 46 Klägern Recht, die seit Jahren ohne Nachricht von den Verschollenen sind. Ihnen muss Russland Schmerzensgeld in Höhe von jeweils mehreren zehntausend Euro zahlen. Allerdings kann binnen drei Monaten Einspruch gegen das Urteil eingelegt werden.

