Barsinghausen (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat ein Testspiel beim Bezirkligisten TSV Barsinghausen mit 16:1 (9:1) gewonnen. Nachdem der Außenseiter zunächst in Führung gegangen war, kam 96 zu einem standesgemäßem Sieg, bei dem der erst 17 Jahre alte Valmir Sulejmani mit vier Treffern bester Torschütze war.

Zudem gaben die Hannoveraner bekannt, das Abwehrspieler Felipe am Montag an der Hüfte operiert wird. Der Brasilianer, der erst Mitte September nach einem Fußbruch wieder ins Training eingestiegen war, hatte bereits in der vergangenen Saison rund ein halbes Jahr mit einer Hüftverletzung pausieren müssen.