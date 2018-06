Köln (dpa) - Mit allen 20 Spielern seines Kaders hat Joachim Löw das Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland absolviert. Die Übungseinheit diente dem Bundestrainer auch zu Aufschlüssen für seine Startformation morgen in Köln. Offen ist, wen Löw nach dem Ausfall von Miroslav Klose und Mario Gomez im Offensivzentrum einsetzt. Kandidaten sind Mesut Özil und der Gladbacher Max Kruse, der noch nie in einem Pflichtspiel in der Startelf stand. Mit einem Sieg kann die DFB-Auswahl die WM-Teilnahme 2014 in Brasilien perfekt machen.

