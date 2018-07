Köln (SID) - Heiner Brand hat einen Hierarchiestreit mit Bob Hanning im Deutschen Handballbund (DHB) ausgeschlossen. "Wir werden noch sprechen, vielleicht schon in der nächsten Woche. Aber Bob Hanning ist der Vizepräsident Leistungssport. Er muss das, was er tut, auch verantworten. Und ich bin außen vor, es wird keinen Hierarchiestreit geben", sagte der DHB-Manager am Rande der Sportnacht des Express in Köln.

Der ehemalige Nationaltrainer Brand hatte zuletzt ausgeschlossen, dass sein früherer Co-Trainer Hanning als sein unmittelbarer Vorgesetzter fungieren werde.